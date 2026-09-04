Le 29 avril dernier, la Cour Suprême a rendu une décision historique en invalidant la carte électorale qui devait créer un deuxième district à majorité noire en Louisiane. Ce 6e district a été dilué dans les circonscriptions voisines, à majorité blanche. Cela devrait offrir automatiquement un siège de plus aux républicains lors des élections de mi-mandat. Cette décision est aussi vécue comme un revers fondamental pour la représentativité des noirs aux États-Unis.
Louisiane : la bataille autour d’une carte électorale
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