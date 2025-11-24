Loos-en-Gohelle réduit ses factures… et son empreinte carbone

information fournie par France 24 • 24/11/2025 à 11:08

Loos-en-Gohelle, ville modèle du Pas-de-Calais, multiplie les initiatives pour devenir un laboratoire de la transition écologique. Prêt de véhicules hybrides à pédales, développement des énergies renouvelables, rénovation énergétique ambitieuse, soutien à l’agriculture bio... La commune mise sur l’innovation et sur une chasse efficace aux subventions pour financer ses projets. Sous l’impulsion du maire, Geoffrey Mathon, chaque action vise à la fois à réduire l’empreinte carbone et à améliorer le pouvoir d’achat des habitants. Des logements mieux isolés aux panneaux solaires en passant par l’accompagnement des agriculteurs, Loos-en-Gohelle prouve qu’investir dans le climat peut aussi faire gagner en confort et en économies. Reportage de nos confrères de France 2.