La décision est "sans surprise", déclare Me Alexandre Valois, qui défend Dahbia Benkired, reconnue coupable du meurtre de Lola Daviet, 12 ans, après l'avoir violée et torturée, et condamnée à la "perpétuité réelle" par la cour d'assises de Paris, devenant la première femme à écoper de cette peine maximale prévue par le code pénal.
Lola: perpétuité incompressible pour la meurtrière, "évidemment sans surprise" pour la défense
