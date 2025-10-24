Les familles de victimes déçues après l’acquittement jeudi à Belfast d’un soldat britannique jugé pour meurtres au cours du "Bloody Sunday", l'un des épisodes les plus sombres du conflit en Irlande du Nord, il y a plus de 50 ans.
Bloody Sunday: les familles des victimes "déçus" par l'acquittement d'un soldat
