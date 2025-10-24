"Je pense que tout ça c'est du bidon, que tout ça c'est de l'opposition en carton-pâte, que tout a été négocié", affirme Marine Le Pen, présidente des députés RN, lors d'une visite au salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre, à Paris, alors que le Parti socialiste se dit prêt à censurer le gouvernement en l'absence de victoires en matière de justice fiscale dans le budget 2026 du gouvernement Lecornu. SONORE
Le PS se dit prêt à censurer le gouvernement, pour Marine Le Pen, "c'est du bidon"
