"On croyait à la justice et on l'a eue", déclare Delphine Daviet, la mère de Lola Daviet dont la meurtrière a été condamnée quelques minutes plus tôt à la perpétuité incompressible par la cour d'assises de Paris.
Lola: "On croyait à la justice et on l'a eue", dit sa mère
