Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "Le marché immobilier est au bord d'une rechute"

Loïc Cantin, président de la FNAIM, était l'invité de l'émission Ecorama du 13 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact des tensions internationales sur le comportement des acheteurs, l’évolution des délais de vente et des négociations, le rôle clé des taux d’intérêt, ainsi que les perspectives pour le printemps, période stratégique pour le marché immobilier.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.