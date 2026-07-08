"Je suis très en colère contre l'Otan": Donald Trump a exprimé mercredi sa frustration vis-à-vis de l'Alliance atlantique au dernier jour du sommet d'Ankara.
Trump se dit "très en colère" contre l'Otan, en marge du sommet à Ankara
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