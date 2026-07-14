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Coupe du monde : les Bleus en quête d'une troisième finale consécutive

information fournie par France 24 14/07/2026 à 07:58

L’équipe de France affronte l’Espagne à Dallas en demi-finale de la Coupe du monde. Les Bleus espèrent devenir la 2e nation à atteindre 3 finales de coupe du monde consécutives.

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