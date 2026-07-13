Thaïlande: au moins 28 morts dans l'incendie d'un bar de Bangkok

Des secouristes évacuent le corps d'une victime de l'incendie du bar Rong Beer Na Lat Phrao à Bangkok, le 13 juillet 2026 en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

Un incendie dans un bar à la périphérie de Bangkok a fait au moins 28 morts et des dizaines de blessés dimanche soir, selon les autorités et des témoins, la pire catastrophe de ce type en Thaïlande de ces dernières décennies.

Les musiciens qui se produisaient ont évoqué de la fumée s'échappant d'un disjoncteur près de la scène, puis une coupure de courant et une explosion.

"Tout le monde courait, se bousculant les uns les autres", se souvient le chanteur Athipat "Ice" Wijarn.

Le claviériste, Kwang, et la chanteuse du groupe, Breeze, ont tous deux perdu la vie.

"Quand j’ai réalisé qu’il y avait un incendie… J’ai appelé ma petite amie (Breeze) à grands cris, mais l'électricité a été coupée", a-t-il ajouté. La salle, plongée dans l’obscurité totale, était également envahie par une épaisse fumée, et le chanteur n’a pas réussi à retrouver Breeze, malgré ses cris. Et "au moment même où je sortais, l’explosion s’est soudainement produite", a déclaré Athipat, en montrant ses blessures.

Un policier devant le bar Rong Beer Na Lat Phrao où s'est déclaré un incendie, le 13 juillet 2026 à Bangkok, en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

"La vue du corps de ma petite amie emporté, celle de mon ami brûlé dans l'incendie et tout ce qui s'est passé reste gravé dans ma mémoire", a ajouté le chanteur.

Une enquête a été ouverte et les enquêteurs cherchent à déterminer la cause de l'incendie. La police scientifique a inspecté lundi la salle ravagée par les flammes, dont les fenêtres ont été soufflées.

Plus de 70 personnes ont été blessées, dont 41 hospitalisées, selon le centre d'urgence Erawan.

Une vidéo authentifiée par l'AFP montre des personnes hurlant, certaines aux vêtements en feu, fuyant l'établissement en flammes.

Un touriste laotien, Kan Kutirat, a raconté à l'AFP sur place qu'il était en train de boire au bar dimanche soir quand il a remarqué que de la fumée s'élevait près de la scène.

"Je me sens déprimé. J'ai vu beaucoup de morts et je ne sais pas ce qui est arrivé aux gens que j'ai aidés", a également témoigné Surin Jaiharn, conducteur de mototaxi de 45 ans.

Il a dit avoir secouru cinq personnes, utilisant des tissus pour éteindre les flammes qui les brûlaient.

"J'ai attrapé un extincteur et j'ai pulvérisé sur la porte (...) mais je n'ai pas pu aller plus loin. J'ai entendu des gens crier", se souvient Kaew-udon Poungppany, 24 ans. Lui a perdu son petit frère Phonepaseut Poungppany, 21 ans.

A l'hôpital de Bangkok, les familles se pressent dans l'espoir de retrouver leurs proches ou pour identifier leurs corps.

Des secouristes s'apprêtent à évacuer les corps de victimes de l'incendie du bar Rong Beer Na Lat Phrao à Bangkok, le 13 juillet 2026 en Thaïlande ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )

Un certain nombre de victimes ont été retrouvées près de la sortie de secours, laissant penser aux autorités que celle-ci était peut-être bloquée.

"Explosion"

"La plupart des victimes ont couru vers le fond, vers des toilettes sans issue. C'était peut-être dû à la panique car il y avait du feu et de la fumée", a relaté le Premier ministre Anutin Charnvirakul, qui s'est rendu sur place.

Selon Suriyachai Rawiwan, chef du service de prévention des catastrophes de Bangkok, les autorités sont arrivées sur le site cinq minutes après que l'incendie a été signalé. Cependant, il "s'était déjà propagé à toute la zone, nous rendant l'accès difficile".

"Quand nous sommes entrés pour les recherches, nous avons découvert des tables et des sièges qui bloquaient la voie partout", a ajouté le responsable à l'AFP.

Un membre de la police scientifique inspecte l'intérieur du bar-restaurant Rong Beer Na Lat Phrao à Bangkok après un incendie meurtrier, le 13 juillet 2026 en Thaïlande ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

La réglementation thaïlandaise sur la sécurité et la santé, particulièrement laxiste dans les bars et boîtes de nuit, est un sujet de préoccupation de longue date.

En 2022, 25 personnes sont mortes dans l'incendie d'une discothèque dans la province orientale de Chonburi.

En 2009, un autre club avait pris feu à Bangkok au Nouvel An, faisant 67 morts et plus de 200 blessés.