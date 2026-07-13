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Feu meurtrier en Espagne: Sánchez appelle à une culture de la "prévention" de la population pour mieux "réagir" aux incendies
information fournie par AFP 13/07/2026 à 14:01

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez (d), salue des membres des services de secours à son arrivée dans la zone d'un incendie de forêt meurtrier, au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería, le 13 juillet 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez (d), salue des membres des services de secours à son arrivée dans la zone d'un incendie de forêt meurtrier, au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería, le 13 juillet 2026 en Espagne ( AFP / JORGE GUERRERO )

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé lundi à développer au sein de la population une culture de la "prévention" pour mieux "réagir" face aux incendies, après le feu de forêt ayant coûté la vie à au moins 13 personnes en Andalousie.

"Nous ne devons pas seulement réagir lorsque ces incendies se produisent, mais nous devons aussi prévenir", a-t-il exhorté depuis le centre de commandement des secours à Turre, sur les lieux du sinistre, l'un des plus meurtriers de l'histoire récente du pays.

"Chacun d'entre nous, à titre individuel, doit prendre conscience que le climat est en train de changer, que les effets de l'urgence climatique s'aggravent de plus en plus", a-t-il poursuivi, alertant sur "un été compliqué qui va nous demander de rester sur nos gardes".

A ses côtés, le résident régional andalou, Juan Manuel Moreno, a également lancé un message de "sensibilisation" et d'"autoprotection" à la population, appelant notamment à "alerter en cas de fumée", ou encore à être "vigilant face aux comportements suspects lorsqu'il y a une personne qui peut avoir un comportement de pyromane".

La venue en Andalousie du Premier ministre Pedro Sánchez, où il a rencontré notamment des pompiers, intervient près de quatre jours après l'incendie déclenché jeudi par la chute d'un câble électrique le long d'une route.

Dimanche, après trois jours terribles, le feu a été stabilisé, permettant le retour chez eux d'au moins 600 évacués.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'adresse aux médias aux côtés du président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno (d), au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería), le 13 juillet 2026, après un incendie de forêt meurtrier ( AFP / JORGE GUERRERO )

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'adresse aux médias aux côtés du président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno (d), au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería), le 13 juillet 2026, après un incendie de forêt meurtrier ( AFP / JORGE GUERRERO )

Quelque 7.000 hectares ont brûlé dans l'incendie, dont le périmètre a atteint 40 km, selon Juan Manuel Moreno.

Les autorités espagnoles demeurent prudentes quant au nombre de disparus tant que les autopsies et l'identification des corps retrouvés ne sont pas achevées.

Parmi les possibles victimes du sinistre se trouve une Française, officiellement portée disparue, d'après le ministère français des Affaires étrangères à Paris.

Figurent sans doute également parmi les personnes tuées des Belges et des Britanniques.

Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, avec des températures dépassant parfois les 40°C, créant des conditions favorables pour des feux dévastateurs.

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