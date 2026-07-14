La France et l'Ukraine ont conclu lundi une "feuille de route" prévoyant l'acquisition par Kiev de 16 avions de combat Rafale et leurs armements, "dont les premiers doivent voler dans les airs ukrainiens dès 2028-2029", a annoncé le président français Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet des pays de la "coalition des volontaires" à Paris.
L'Ukraine compte acquérir 16 avions Rafale et des batteries antiaériennes SAMP/T (Macron)
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