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Top 5 IA du 13/07/2026

information fournie par Libertify 14/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alphabet, Boeing, JP Morgan, Meta, Netflix. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALPHABET-A
352,5100 USD NASDAQ -1,31%
BOEING CO
215,510 USD NYSE -3,05%
JPMORGAN CHASE
334,470 USD NYSE -0,60%
META PLATFORMS
656,7300 USD NASDAQ -1,86%
NETFLIX
73,8300 USD NASDAQ +0,63%

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