Au programme ce matin : Alphabet, Boeing, JP Morgan, Meta, Netflix. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 13/07/2026
Valeurs associées
|352,5100 USD
|NASDAQ
|-1,31%
|215,510 USD
|NYSE
|-3,05%
|334,470 USD
|NYSE
|-0,60%
|656,7300 USD
|NASDAQ
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|73,8300 USD
|NASDAQ
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