Combats dans l'est de la RDC: l'ONU craint un "embrasement régional"

information fournie par AFP Video 12/12/2025 à 16:46

Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU met en garde contre la menace d'un "embrasement" de la région des Grands Lacs à la suite de la nouvelle offensive du groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. "L'implication directe ou indirecte de forces et de groupes armés en provenance de pays voisins, ainsi que les mouvements transfrontaliers de populations déplacées et de combattants, accroissent considérablement le risque d'un embrasement régional", déclare Jean-Pierre Lacroix devant le Conseil de sécurité de l'ONU. SONORE

