Ligue 1 : le PSG de retour sur le trône mais décimé avant Barcelone

information fournie par France 24 28/09/2025 à 11:36

Cinq jours après sa défaite à Marseille, le PSG a dominé Auxerre (2-0) au Parc des Princes, grâce à des buts d'Illya Zabarnyi et Lucas Beraldo. Un succès qui permet aux Parisiens de se hisser de nouveau à la première place de la Ligue 1. Seule ombre au tableau : les blessures de Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, incertains pour le choc face au Barça, mercredi.

