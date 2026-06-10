Les pompiers luttent contre les flammes qui engloutissent des voitures après une frappe israélienne sur Saïda, la grande ville côtière qui constitue la porte du sud du Liban. Saïda, qui abrite le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, est relativement épargnée par la guerre entre Israël et le Hezbollah. IMAGES
Liban: voitures en flammes après une frappe israélienne à Saïda
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