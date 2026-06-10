Le MCC Brussels, think tank réactionnaire au cœur de l’Union européenne, lutte contre l’écologie. Les dividendes du pétrole russe financent sa croisade contre le « progressisme ».
le MCC, ce lobby anti-écolo à Bruxelles
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