 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les collectivités anglaises en banqueroute : les effets du Brexit, dix ans après

information fournie par France 24 10/06/2026 à 10:10

Dix ans sont passés et il fait encore les gros titres au Royaume-Uni. Le Brexit, officialisé lors du référendum du 23 juin 2016, est toujours au cœur des conversations, notamment dans les zones rurales, où le budget des mairies et collectivités a drastiquement baissé. Parfois, les habitants prennent le relais. Nettoyage des rues, entretien des parcs ou travaux de peinture : chacun s'y met pour assurer les services du quotidien. Reportage dans le Yorkshire de nos consœurs de France 2 Maëlys Septembre, Perrine Aubert et Charline Madini.

Vidéos les + vues

1

SCAF : comment le grand avion de combat européen s'est écrasé avant de décoller

information fournie par France 24 09 juin
1
2

Vagues de chaleur à répétition : l'Inde suffoque et souffre des pénuries d'eau

information fournie par France 24 09 juin
3

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin
4

Mondial-2026: les Norvégiens en vikings pour la photo d’équipe

information fournie par AFP Video 09 juin
5

Patrick Bruel: sa garde à vue prolongée de 24 heures, nouvelles plaintes à venir

information fournie par AFP Video 09 juin
6

Des avions de chasse escortent l'avion du pape à destination de Barcelone

information fournie par AFP Video 09 juin
3
7

Lyhanna : un député LIOT invite à ne pas "bricoler une loi sous le coup de l'émotion"

information fournie par AFP Video 09 juin
1
8

SpaceX en Bourse : on y va ou pas ?

information fournie par Ecorama 09 juin
1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

ETF actifs : mieux ou moins bien que les ETF classiques ?

information fournie par Boursorama 03 juin
3

Israël et le Liban conditionnent un cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah

information fournie par AFP 04 juin
2
4

Hommage à Edgar Morin : Macron salue "un destin exceptionnel du siècle" qui ne céda jamais à "la vérité d'un seul camp"

information fournie par AFP 03 juin
3
5

Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, Alphabet, OVH, Cap Gemini, Marvell, Téléperformance

information fournie par SG Bourse 03 juin
6

D'épais nuages de fumée après des frappes israéliennes sur des villages du sud du Liban

information fournie par AFP Video 04 juin
7

Le chef du Hezbollah rejette l'accord de cessez-le-feu, réclame le retrait d'Israël

information fournie par AFP 04 juin
1
8

Justice : 4 fois moins de procureurs en France qu'en Europe !

information fournie par France 24 05 juin
3
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
5

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
6

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
7

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
8

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank