Dix ans sont passés et il fait encore les gros titres au Royaume-Uni. Le Brexit, officialisé lors du référendum du 23 juin 2016, est toujours au cœur des conversations, notamment dans les zones rurales, où le budget des mairies et collectivités a drastiquement baissé. Parfois, les habitants prennent le relais. Nettoyage des rues, entretien des parcs ou travaux de peinture : chacun s'y met pour assurer les services du quotidien. Reportage dans le Yorkshire de nos consœurs de France 2 Maëlys Septembre, Perrine Aubert et Charline Madini.
Les collectivités anglaises en banqueroute : les effets du Brexit, dix ans après
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