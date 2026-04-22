Le président français Emmanuel Macron estime qu'Israël doit "renoncer à ses visées territoriales" au Liban, ajoutant que le Hezbollah pro-iranien devait "cesser" ses tirs vers le territoire israélien et être désarmé "par les Libanais eux-mêmes", lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre libanais Nawaf Salam, au palais de l'Elysée. SONORE
Liban: Israël doit "renoncer à ses visées territoriales" (Macron)
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