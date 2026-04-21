Après quinze ans à la tête d’Apple, Tim Cook passera la main le 1er septembre à John Ternus. Une succession très préparée, mais qui ouvre une nouvelle phase pour le groupe à la pomme, sommé de relancer l’innovation, surtout dans l’intelligence artificielle.
Apple : Tim Cook passe la main à John Ternus, pur produit maison
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro