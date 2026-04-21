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Prêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros: Kallas s'attend à des "décisions positives"
information fournie par AFP 21/04/2026 à 12:00

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, le 20 avril 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, le 20 avril 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a dit mardi s'attendre à des "décisions positives" sur le déblocage du prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine après l'échec électoral du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui s'y opposait.

"L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt (...), c'est extrêmement important", a-t-elle déclaré depuis le Luxembourg à la veille d'une réunion des ambassadeurs des 27 qui doivent se prononcer sur ce sujet.

L'approbation de ce prêt "ne peut pas attendre un changement de gouvernement, elle est nécessaire le plus rapidement possible", a déclaré de son côté le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul, à son arrivée à Luxembourg pour une réunion des chefs de la diplomatie de l'UE.

Les 27 espèrent aboutir à un déblocage du prêt dès mercredi à l'occasion d'une réunion à Bruxelles de leurs ambassadeurs, grâce à la levée du veto hongrois.

Dimanche, le Premier ministre hongrois sortant Viktor Orban a confirmé sur X qu'il n'accepterait de lever son veto qu'à la condition que son pays puisse à nouveau recevoir du pétrole russe, via un oléoduc qui traverse l'Ukraine, endommagé en janvier par des frappes russes. Budapest a toutefois laissé entendre que cet oléoduc pourrait être réactivé mardi en milieu de journée par l'Ukraine, ce qui permettrait la levée de ce veto hongrois, mais Kiev n'a toujours pas confirmé.

Le prêt consenti par l'UE à l'Ukraine doit permettre à ce pays de financer sa guerre contre la Russie et d'assurer les dépenses de l'Etat pendant la période 2026-2027. L'UE a prévu de verser 45 milliards d'euros dès cette année, et la même somme en 2027.

Guerre en Ukraine
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