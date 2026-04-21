A la Une de la presse ce mardi 21 avril, les projections de candidats pour la présidentielle de 2027 en France. Le déclin démographique, un défi majeur pour l'école. Des mercenaires colombiens au coeur du narcotrafic dans l'Hexagone. Et Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) élu meilleur défenseur de l’année à l’unanimité, une première de l'histoire de la NBA.
NBA : Victor Wembanyama élu défenseur de l'année à l'unanimité, une première
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