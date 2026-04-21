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Liban-Israël : des négociations directes "dans les semaines qui viennent" selon Ghassan Salamé

information fournie par France 24 21/04/2026 à 21:11

Des discussions sont attendues jeudi 23 avril entre le Liban et Israël à Washington. "C'est une réunion à un niveau ambassadorial, qui vise à étudier les aspects logistiques de la négociation, mais on n'est pas encore à un face à face entre deux délégations complètes de part et d'autre, cela devrait venir dans les semaines qui suivent", explique Ghassan Salamé, ministre libanais de la Culture dans un entretien sur France 24.

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