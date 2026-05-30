À la rentrée prochaine, l’esport sera introduit dans les écoles françaises. Les élèves pourront pratiquer le jeu vidéo en compétition sur le temps périscolaire, et les meilleurs bénéficier d’horaires aménagés. Mais la décision suscite de vives critiques de la part de médecins, psychologues et enseignants, inquiets des effets des écrans sur la santé des jeunes. L’esport à l’école est-il une évolution logique ou une mauvaise idée ? Enora Lanoë-Danel est notre invitée.
L'esport a-t-il sa place à l'école ?
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