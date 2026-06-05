Depuis plusieurs mois, le Japon amorce un virage plus nationaliste et conservateur. Ce retour est accentué par les défis économiques du pays et les tensions régionales avec la Chine. La nouvelle Première ministre ultra conservatrice, Sanae Takaichi, entend bien continuer sur cette lancée : durcissement de la politique migratoire et réarmement stratégique du pays. Reportage de nos correspondants, Alexis Bregere et Mélodie Sforza.
Japon : sur fond de nationalisme, Tokyo durcit sa politique migratoire
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