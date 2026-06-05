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Thaïlande : le service militaire... ou la soumission d'une nation

information fournie par France 24 05/06/2026 à 11:20

Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes Thaïlandais doivent se présenter au tirage au sort organisé par l’armée pour recruter ses conscrits. Ce rituel est bien plus qu’une procédure administrative, c’est un véritable spectacle national, retransmis à la télévision, massivement relayé sur les réseaux sociaux. Une loterie, qui est aussi critiquée par une partie de la population, dénonçant une façon obsolète - et injuste - de choisir les soldats, alors que quelques politiciens et activistes osent dénoncer la corruption de ce système et les abus dont sont victimes les conscrits.

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