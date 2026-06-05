Une électricité verte, 30 % moins chère et sans impôts supplémentaires : c'est possible, grâce au solaire. Dès 2011, la commune d'Escourse (dans les Landes) a investi 1,2 million d'euros dans le solaire. Et aujourd'hui, ça paie. Particuliers, mais aussi commerces, associations et éclairage public sont alimentés grâce aux panneaux. La commune est à présent autonome à 60 % en électricité. Reportage de nos confrères de France 2.
Un village opte pour le tout-solaire face à la montée des factures de l'énergie
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