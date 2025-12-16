Le président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, Jacques Guérin, met en garde les agriculteurs contre un "divorce (...) sur le long terme" qui pourrait se traduire par une "clause de retrait" alors qu'une enquête pour menaces de mort envers un responsable syndical des vétérinaires a été ouverte, dans un contexte de colère agricole contre la gestion de l'épizootie de dermatose touchant les élevages bovins. SONORE
Les vétérinaires mettent en garde les agriculteurs contre une "clause de retrait"
