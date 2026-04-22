Des touristes se rassemblent à l'aube sur le Morro Dois Irmãos (le Mont des deux frères), à Rio de Janeiro, pour admirer le lever du soleil au-dessus de la favela de Vidigal, au lendemain d'une fusillade lors d'une opération policière.
Les touristes de retour au Morro Dois Irmãos de Rio après une opération de police
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