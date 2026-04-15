Le pape attendu au Cameroun avec un message de paix pour les régions anglophones

Des fidèles attendent l'arrivée du pape Léon XIV à l'aéroport international Yaoundé, au Cameroun, le 15 avril 2026 ( AFP / Daniel Beloumou Olomo )

Le pape Léon XIV s'est envolé mercredi d'Alger pour le Cameroun, pays multiconfessionnel à majorité chrétienne où il portera un message de paix aux régions anglophones, déchirées depuis près d'une décennie par un conflit armé meurtrier.

Au terme d'une visite inédite en Algérie, ponctuée par un double attentat-suicide lundi et une diatribe du président américain Donald Trump à son encontre, le pape américain est attendu vers 15H00 (14H00 GMT) dans la capitale camerounaise.

Dans ce pays d'Afrique centrale majoritairement francophone où environ 37% des quelque 30 millions d'habitants sont catholiques, l'Église joue un rôle de médiation et gère un vaste réseau d'hôpitaux, d'écoles et d'œuvres caritatives - un levier d'influence que le Saint Siège souhaite consolider.

A la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Yaoundé, on s'arrachait les pagnes à l'effigie du pape mardi.

Des portraits du pape Léon XIV exposés sur la façade de la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires à Yaoundé, le 8 avril 2026 au Cameroun ( AFP / Daniel BELOUMOU OLOMO )

Affiches, banderoles et drapeaux ont fleuri partout dans la ville ces derniers jours pour honorer la quatrième visite d'un souverain pontife dans le pays, la première depuis Benoît XVI (2005-2013) en 2009.

A Yaoundé, le pape rencontrera d'abord le président Paul Biya, 93 ans, doyen des chefs d’État dans le monde, puis il prononcera un discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais de l'Unité.

- "Terrain d'entente" -

Des drapeaux du Cameroun et du Vatican à l'aéroport de Bamenda, le 14 avril 2026, à la veille de la visite du pape Léon XIV au Cameroun ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Certains fidèles ont toutefois dit redouter que cette visite ne serve à polir l'image du chef de l’État, réélu en octobre à l'issue d'un scrutin contesté, émaillé de manifestations réprimées dans le sang.

Léon XIV, âgé de 70 ans, visitera ensuite un orphelinat catholique, avant de conclure cette première journée par un échange privé avec les évêques du pays.

L'étape la plus symbolique aura lieu jeudi avec un déplacement sous haute sécurité à Bamenda, épicentre des violences dans le nord-ouest anglophone entre forces gouvernementales et groupes séparatistes, qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

Des affiches montrant le pape Léon XIV et le président camerounais Paul Biya à Bamenda, le 13 avril 2026, à la veille de la visite du pape au Cameroun ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Lundi, des groupes séparatistes ont annoncé une trêve de trois jours dans les combats à partir de mercredi pour permettre d'accueillir le pape en toute sécurité dans cette zone, où vit près de 20% de la population.

Le conflit a commencé en 2017 à la suite d'un mouvement de répression et oppose des indépendantistes, qui ont proclamé la "République d'Ambazonie", au gouvernement de Yaoundé.

Pris en étau, les civils sont devenus la cible d'extorsions, de violences, d'enlèvements contre rançon et d'assassinats. Au moins 6.000 d'entre eux sont morts depuis 2016, selon l'ONU.

Les portraits du pape Léon XIV (g) et du président camerounais Paul Biya (d) sur une affiche géante à Yaoundé, à la veille de la visite du pape, le 13 avril 2026 au Cameroun ( AFP / Daniel Beloumou Olomo )

Léon XIV prononcera un discours et célèbrera une messe à l'aéroport de la ville, rénové pour l'occasion.

"Au moment où le pape foulera la terre de Bamenda, nous voulons la paix, tous les meurtres et les enlèvements doivent cesser", plaide Giovanni Mbuna, un fidèle de 36 ans enlevé par des indépendantistes en 2023, interrogé dimanche par l'AFP à la sortie de la messe à Saint-Joseph.

- "Solution pacifique" -

"La venue du pape va adoucir le cœur des extrémistes pour que nous puissions trouver un terrain d'entente (...) et aboutir à une solution pacifique", espère Andrew Fuanya Nkea, archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale du Cameroun.

L’archevêque de Bamenda, Andrew Nkea Fuanya (c), accompagné par une délégation du Vatican à la cathédrale métropolitaine Saint-Joseph à Bamenda, le 12 avril 202, 6à la veille de la visite du pape Léon XIV au Cameroun ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Le pape se rendra vendredi dans la capitale économique, Douala, et y célèbrera dans un stade une messe à laquelle des centaines de milliers de fidèles sont attendus. Puis il rencontrera des acteurs du monde du travail, dans cette ville qui a été un théâtre majeur de la crise post-électorale d'octobre.

"Nous vivons une sorte de crise. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens n'ont plus de travail", a déploré jeudi Samuel Kleda, l'archevêque de Douala. "C'est l'occasion pour nous de montrer, en recevant le pape, que nous sommes capables de transformer notre pays."

Le pape Léon XIV célèbre une messe à la basilique Saint-Augustin d'Annaba, en Algérie, au deuxième jour de son voyage en Afrique, le 14 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

En Algérie, au cours d'une visite de deux jours sous haute sécurité, le pape a exhorté à poursuivre le "dialogue" avec les musulmans et lancé un appel au "pardon" devant le Monument des martyrs rendant hommage aux victimes de la sanglante guerre d'indépendance contre la France (1954-1962).

Le chef des 1,4 milliard de catholiques poursuivra son périple de 18.000 km à la cadence effrénée en Angola et en Guinée équatoriale jusqu'au 23 avril.

Son premier voyage international a été perturbé par Donald Trump, qui a dit dimanche ne pas être "un grand fan" du pape après l'appel de ce dernier à la paix au Moyen-Orient. Le vice-président américain, J.D. Vance, a embrayé, appelant le Vatican à "s'en tenir aux questions de morale".

"Je n'ai peur ni de l'administration Trump, ni de proclamer haut et fort le message de l'Évangile", a rétorqué Léon XIV lundi. "L’Évangile dit (...) heureux les artisans de paix".