Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que les sanctions adoptées par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient "sérieuses" mais sans "impact significatif" sur l'économie du pays.
Les sanctions américaines "sérieuses" mais sans "impact significatif" sur la Russie (Poutine)
