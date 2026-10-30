Le dispositif de sécurité mis en place le 24 octobre pour protéger les commerces sera "reconduit et amplifié" le 31, eu égard "aux nombreux appels à commettre des pillages que l'on enregistre sur les réseaux sociaux", a assuré jeudi Laurent Nuñez.
Les manifestations du 31 octobre "pas autorisées dans les centres-villes" (Nunez)
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