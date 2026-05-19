L’avenir de la démocratie se joue-t-il le 3 novembre prochain ?

À quelques mois des élections de mi-mandat américaines, Donald Trump pourrait faire face à un revers politique majeur. Une échéance électorale qui soulève de nombreuses interrogations, alors que certains observateurs s’inquiètent déjà des conséquences institutionnelles et démocratiques d’une éventuelle contestation des résultats. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 19 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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