Les ministres des Finances du G7 sont réunis à Paris pour tenter de rapprocher leurs positions et évaluer les répercussions du conflit au Moyen-Orient et y répondre, ou encore s'affranchir de la dépendance aux minerais critiques chinois. (COMPLÈTE VIDIB3AC363_FR) IMAGES
G7 Finances à Paris : tour de table et photo de famille
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