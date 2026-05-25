En Cisjordanie occupée, les colonies israéliennes illégales se multiplient de manière spectaculaire, encouragées par le gouvernement israélien et protégées par l'armée. Parallèlement, les Palestiniens sont victimes d'un nombre croissant d'attaques violentes perpétrées par des colons extrémistes et pour lesquelles ils n'obtiennent presque jamais justice. Reportage en Cisjordanie de nos confrères de France 2.
Escalade de la violence en Cisjordanie : les attaques contre les Palestiniens se multiplient
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