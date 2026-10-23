Les forces de sécurité israéliennes font usage de gaz lacrymogène sur le lieu d'une fusillade à Hébron, ville sensible de Cisjordanie, où au moins cinq personnes ont été blessées et deux assaillants palestiniens présumés tués, selon des sources officielles israéliennes. IMAGES
Les forces israéliennes tirent du gaz lacrymogène sur le lieu de la fusillade
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