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Les Britanniques se rapprochent à nouveau de l'UE : 10 ans de Brexit, l'heure des regrets

information fournie par France 24 19/06/2026 à 18:00

En 2020, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, à la suite du Brexit, qui lui avait été voté il y a dix ans, en 2016, par référendum. Le Brexit a-t-il été une réussite de l'autre côté de la Manche ?

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