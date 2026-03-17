Les bases de l'épargne : commencer à épargner sans se tromper

information fournie par BoursoBank • 17/03/2026 à 14:23

Mettre de l'argent de côté n'est pas forcément évident ou intuitif. Entre la bonne gestion du budget, l'épargne de précaution et les premiers placements, difficile de savoir par où commencer, surtout si on est un jeune actif et qu'on a pas nécessairement de gros revenus.

A l'occasion de la Semaine de l'éducation financière, BoursoBank a donc décidé d'aborder le sujet et de fournir des réponses concrètes avec des actions simples à mettre en place rapidement. Amélie Parisot, directrice du pôle autonomie et expérience client était l'invitée de ce webinaire diffusé en direct le 16 mars.