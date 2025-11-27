 Aller au contenu principal
Léon XIV se rend en Turquie pour son premier voyage à l'étranger

information fournie par AFP Video 27/11/2025 à 12:00

Le pape Léon XIV s'envole pour une visite de quatre jours en Turquie où il sera reçu par le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan, des débuts à l'étranger très attendus dans un contexte régional tendu.

