La coalition de Benjamin Netanyahu devançait mercredi le bloc de l'opposition mais aucune majorité gouvernementale ne se dessine, après le dépouillement des deux tiers des suffrages exprimés lors de législatives où le Premier ministre israélien joue sa survie politique.
Législatives en Israël : Netanyahu et son camp en tête
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