Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis d'annoncer d'ici à vendredi "les mesures qu'il entend très concrètement mettre en place" pour répondre aux revendications des agriculteurs, affirme Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre à Matignon. SONORE
Lecornu a promis des annonces concrètes pour les agriculteurs d'ici à vendredi, dit la FNSEA
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro