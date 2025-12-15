 Aller au contenu principal
Le Vatican mise sur le numérique : la bonne parole des prêtres influenceurs

information fournie par France 24 15/12/2025 à 12:10

Le pape François avait exhorté le clergé à évangéliser le "continent numérique". Cet appel semble avoir été entendu : ces dernières années, une armada d'influenceurs catholiques se sont lancés à la conquête des réseaux sociaux, cumulant aujourd’hui des millions de vues sur les réseaux sociaux. Alors que Jésus est considéré par beaucoup comme le premier influenceur de l'histoire, ces prêtres des temps modernes affirment poursuivre le même but : rapprocher toujours plus de personnes de la foi.

