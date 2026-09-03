Le Fond monétaire international a annoncé un programme d'aide "d'environ 2,2 milliards de dollars" pour la période 2026-2029. Une aide bienvenue pour le Sénégal, alors que la dette atteint 132 % du PIB.
Le Sénégal soulagé après un accord avec le FMI
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