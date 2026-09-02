Environ 6 % de la superficie du sud du Liban est occupée par l’armée israélienne depuis le printemps. Sur place, environ 600 soldats français de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) y patrouillent encore. Cette mission de maintien de la paix de l'ONU constate et documente quotidiennement les violations du droit international de la part d'Israël et du Hezbollah, alors que son avenir s'écrit en pointillés. Un reportage de nos confrères de France 2.
Sud-Liban : les difficiles missions de la Finul, prise en étau entre Israël et le Hezbollah
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