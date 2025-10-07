Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique accueillent le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne pour une audience et un déjeuner de travail. IMAGES
Le roi des Belges reçoit le roi d'Espagne
