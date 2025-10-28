 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aux Pays-Bas, l’immigration domine la campagne électorale

information fournie par France 24 28/10/2025 à 12:25

Alors que les Néerlandais sont appelés aux urnes le 29 octobre, les partis d’extrême droite imposent au cœur de la campagne le sujet de l’immigration. Cette rhétorique a même conduit à des émeutes anti-immigrés en septembre à La Haye et dans des villes où des centres d'asile doivent ouvrir leurs portes. Le PVV, parti anti-immigration de Geert Wilders, devrait devenir le principal parti au Parlement après les élections, mais d'autres partis adoptent également son discours anti-immigrés et progressent dans les sondages, notamment la formation d'extrême droite JA21. Reportage de Fernande Van Tets et Alix Le Bourdon de FRANCE 24.

Vidéos les + vues

1

"L'Amour à la Folie": l'ultime album d'Amadou et Mariam

information fournie par France 24 27 oct.
2

Un arbre pour Zyed et Bouna, 20 ans après: "c'est tous ensemble qu'on fera France"

information fournie par AFP 27 oct.
15
3

Des ports bretons au front ukrainien: des filets de pêche contre les drones russes

information fournie par AFP Video 27 oct.
4

Des ports bretons au front ukrainien: des filets de pêche contre les drones russes

information fournie par AFP 27 oct.
2
5

Cameroun: Paul Biya de nouveau réélu, son principal adversaire dénonce une "mascarade"

information fournie par AFP 27 oct.
1
6

Timor oriental : 23 ans après son indépendance, le pays parvient à entrer dans l’Asean

information fournie par France 24 27 oct.
7

Le Real Madrid remporte le Clasico grâce à Kylian Mbappé et Jude Bellingham

information fournie par France 24 27 oct.
8

Ligne ferroviaire vandalisée dans le Sud-Est: des agents de SNCF Réseau en intervention

information fournie par AFP Video 27 oct.
1

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
3

Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
4

Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
5

Ukraine : des concessions territoriales ne peuvent être "négociées que par Zelensky" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
6

Retraites: Lecornu annonce "une lettre rectificative" au PLFSS

information fournie par AFP Video 21 oct.
7

Une femme pour la première fois à la tête du gouvernement japonais, la conservatrice Sanae Takaichi

information fournie par AFP 21 oct.
8

Nicolas Sarkozy est en prison, une première historique

information fournie par AFP 21 oct.
37
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6
8

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank