Alors que les Néerlandais sont appelés aux urnes le 29 octobre, les partis d’extrême droite imposent au cœur de la campagne le sujet de l’immigration. Cette rhétorique a même conduit à des émeutes anti-immigrés en septembre à La Haye et dans des villes où des centres d'asile doivent ouvrir leurs portes. Le PVV, parti anti-immigration de Geert Wilders, devrait devenir le principal parti au Parlement après les élections, mais d'autres partis adoptent également son discours anti-immigrés et progressent dans les sondages, notamment la formation d'extrême droite JA21. Reportage de Fernande Van Tets et Alix Le Bourdon de FRANCE 24.
Aux Pays-Bas, l’immigration domine la campagne électorale
