De retour à son "camp de base" de Briançon, Benjamin Védrines revient sur l'ascension du Jannu Est (7.468 mètres), sommet himalayen que l'alpiniste français et son compagnon de cordée Nicolas Jean ont été les premiers à gravir deux semaines plus tôt.
Ascension du Jannu Est: "En Himalaya, c'est ma plus belle réussite", confie Benjamin Védrines
