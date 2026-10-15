Paris n’est pas double champion d’Europe pour rien. En déplacement à Manchester City dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions, le PSG a envoyé un message à la concurrence en s’imposant 4-2. Dominés lors du premier acte (3-0), les Citizens ont bien failli revenir dans la partie en seconde période grâce à un grand Erling Haaland, auteur d’un doublé. Le PSG reste leader de la phase de ligue, devant le FC Barcelone, qu’il affrontera mardi prochain.
Le PSG impressionne encore avec une victoire de folie à Manchester City
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