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Le principal syndicat de travailleurs bolivien manifeste contre le président Rodrigo Paz

information fournie par AFP Video 22/05/2026 à 07:51

Le principal syndicat de travailleurs de Bolivie défile dans la capitale de La Paz contre le président de centre droit Rodrigo Paz. Depuis trois semaines, le chef d'Etat est confronté à une vague de protestations de la part de paysans, d'Indigènes, d'ouvriers et de mineurs, entre autres, sur fond de crise économique. IMAGES

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