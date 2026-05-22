Le principal syndicat de travailleurs de Bolivie défile dans la capitale de La Paz contre le président de centre droit Rodrigo Paz. Depuis trois semaines, le chef d'Etat est confronté à une vague de protestations de la part de paysans, d'Indigènes, d'ouvriers et de mineurs, entre autres, sur fond de crise économique. IMAGES
Le principal syndicat de travailleurs bolivien manifeste contre le président Rodrigo Paz
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