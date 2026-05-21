Selon le baromètre EY publié ce jeudi, la France reste la première destination européenne pour les investissements étrangers, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne. Un point positif pour Emmanuel Macron en fin de mandat, mais un résultat à nuancer : les projets reculent nettement et l’instabilité politique pèse sur les décisions des investisseurs.
Attractivité : la France reste championne d’Europe, mais le moteur ralentit
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